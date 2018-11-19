Нижнетагильский молодежный театр не нашел подрядчика на ремонт крыши за 3,8 млн руб.

31 октября на сайте госзакупок МУП «Служба заказчика городского хозяйства» объявило о начале подаче заявок на капитальный ремонт кровли в Нижнетагильском молодежном театре. Начальная цена контракта составила 3 млн 815 тысяч рублей.

В техническом задании указано, что подрядчик должен выполнить капитальный ремонт изоляционных и отделочных покрытий, а также несущих и ограждающих конструкций крыши театра.

Срок подачи заявок на проведение ремонта закончился 16 ноября. Однако за это время не было подано ни одной заявки.