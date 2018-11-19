Нижнетагильский молодежный театр не нашел подрядчика на ремонт крыши за 3,8 млн руб.
Сегодня, 12:35ОбществоАнна ГригорьеваФото: МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 31 октября по 16 ноября на сайте госзакупок собирались заявки на ремонт кровли в Нижнетагильском молодежном театре. Стоимость контракта составляла 3,8 млн рублей. Однако в указанный срок не было подано ни одной заявки.
Сюжеты: Нижний Тагил
31 октября на сайте госзакупок МУП «Служба заказчика городского хозяйства» объявило о начале подаче заявок на капитальный ремонт кровли в Нижнетагильском молодежном театре. Начальная цена контракта составила 3 млн 815 тысяч рублей.
В техническом задании указано, что подрядчик должен выполнить капитальный ремонт изоляционных и отделочных покрытий, а также несущих и ограждающих конструкций крыши театра.
Срок подачи заявок на проведение ремонта закончился 16 ноября. Однако за это время не было подано ни одной заявки.
Напомним, что в апреле 2018 года Молодежный театр был закрыт на ремонт из-за нарушений пожарной безопасности. Осенью планировалось провести ремонт крыши, а к концу ноября полностью закончить все строительные работы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей