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Нижнетагильский молодежный театр не нашел подрядчика на ремонт крыши за 3,8 млн руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Teatr chitka

Нижнетагильский молодежный театр не нашел подрядчика на ремонт крыши за 3,8 млн руб.

Сегодня, 12:35ОбществоАнна ГригорьеваФото: МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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