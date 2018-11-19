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Ограбил пенсионерку в Екатеринбурге: Дракон из Сызрани задержан в Самаре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ограбил пенсионерку в Екатеринбурге: Дракон из Сызрани задержан в Самаре

Сегодня, 12:26ОбществоФото: В.Н. Горелых
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