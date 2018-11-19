Ограбил пенсионерку в Екатеринбурге: Дракон из Сызрани задержан в Самаре
25-летний мошенник из Сызрани по прозвищу Дракон, подозреваемый в многочисленных грабежах и разбойных нападениях на пожилых людей, задержан в Самаре после того, как обокрал пенсионерку в Екатеринбурге.
25-летний уроженец Сызрани по прозвищу Дракон подозревается в мошенничестве. По версии следствия, мужчина представился иностранцем. Он рассказал пенсионерке из Екатеринбурга о том, что его друг дальнобойщик попал в ДТП, ему срочно нужна операция. Злоумышленник одолжил у пожилой женщины деньги, после чего скрылся.
Подозреваемый был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из Самары. Он находился в квартире дальних родственников в Самаре.
Задержанный подозревается в серии преступлений в отношении пожилых людей, в грабежах и разбойных нападениях. В настоящий момент Дракон отправлен в Новоуральск, где расследуется уголовное дело с его участием.
Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых обращается ко всем пострадавшим от рук задержанного с просьбой откликнуться. Контактные телефоны: (343) 358-75-62, 358-71-61.