Ограбил пенсионерку в Екатеринбурге: Дракон из Сызрани задержан в Самаре

25-летний уроженец Сызрани по прозвищу Дракон подозревается в мошенничестве. По версии следствия, мужчина представился иностранцем. Он рассказал пенсионерке из Екатеринбурга о том, что его друг дальнобойщик попал в ДТП, ему срочно нужна операция. Злоумышленник одолжил у пожилой женщины деньги, после чего скрылся.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из Самары. Он находился в квартире дальних родственников в Самаре.

Задержанный подозревается в серии преступлений в отношении пожилых людей, в грабежах и разбойных нападениях. В настоящий момент Дракон отправлен в Новоуральск, где расследуется уголовное дело с его участием.