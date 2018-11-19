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Пострадавший в ДТП в Екатеринбурге 2-летний мальчик будет прооперирован во второй раз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пострадавший в ДТП в Екатеринбурге 2-летний мальчик будет прооперирован во второй раз

Сегодня, 20:40ОбществоФото: pxhere.com
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