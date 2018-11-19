Пострадавший в ДТП в Екатеринбурге 2-летний мальчик будет прооперирован во второй раз
Сегодня, 20:40ОбществоФото: pxhere.com
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20 ноября 2-летнему ребенку, который пострадал в ДТП на ул. Фурманова в Екатеринбурге, сделают вторую операцию на головном мозге.
Сюжеты: Екатеринбург
Мальчик, пострадавший в ДТП на ул. Фурманова 14 ноября, перенесет вторую операцию на головном мозге.
По сообщению врачей, ребенок находится в тяжелом состоянии. Его мама и мужчина, которые также попали под колеса, находятся в реанимации. У женщины перелом позвоночника и повреждения внутренних органов. Она находится на искусственной вентиляции легких, пишет Е1.
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