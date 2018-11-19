Пострадавший в ДТП в Екатеринбурге 2-летний мальчик будет прооперирован во второй раз

По сообщению врачей, ребенок находится в тяжелом состоянии. Его мама и мужчина, которые также попали под колеса, находятся в реанимации. У женщины перелом позвоночника и повреждения внутренних органов. Она находится на искусственной вентиляции легких, пишет Е1.