Рейд ФССП: тагильчане должны оплатить свои штрафы в течение 60 дней
Сегодня, 10:26ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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С 19 по 23 ноября полиция Нижнего Тагила совместно с судебными приставами проверят граждан, у которых имеются долги по административным штрафам.
Сюжеты: Нижний Тагил
Цель мероприятия – напомнить тагильчанам об имеющихся задолженностях по штрафам и обеспечить их погашение. В соответствии с КоАП Российской Федерации, штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления об административном правонарушении.
В случае, если штраф не оплачен, то наказанием может быть увеличение его в два раза, арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
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