Рейд ФССП: тагильчане должны оплатить свои штрафы в течение 60 дней

Цель мероприятия – напомнить тагильчанам об имеющихся задолженностях по штрафам и обеспечить их погашение. В соответствии с КоАП Российской Федерации, штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления об административном правонарушении.

В случае, если штраф не оплачен, то наказанием может быть увеличение его в два раза, арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».