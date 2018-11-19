Сбежавший 15-летний воспитанник СРЦН разыскивается в Нижнем Тагиле
15-летний воспитанник социально-реабилитационного центра Тагилстроевского района разыскивается в Нижнем Тагиле. Молодой человек пропал 9 ноября.
9 ноября воспитанник СРЦН №2 Тагилстроевского района 15-летний Илья Кокотеев не пришел из школы №12 на улице Жуковского.
Молодой человек попал в социально-реабилитационный центр в мае 2018 года, до этого момента его воспитанием занималась бабушка, так как родители подростка лишены родительских прав. Ранее Кокотеев несколько раз уходил из дома, состоял на учете ПДН. В октябре 2018 года молодой человек в очередной раз совершил самовольный уход и был обнаружен у матери.
После пропажи подростка 9 ноября сотрудники полиции проверили его родных, однако он там не появлялся. Сотового телефона у несовершеннолетнего нет.
Сотрудники полиции обращаются к жителям Нижнего Тагила с просьбой помочь в поисках подростка. Всю имеющуюся информацию можно сообщить в отдел полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 47-71-02 - дежурная часть, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних.
Приметы несовершеннолетнего: рост 180 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.
Иван Кокотеев был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, серые кроссовки. С собой имел черный рюкзак, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».