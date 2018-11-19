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Сбежавший 15-летний воспитанник СРЦН разыскивается в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сбежавший 15-летний воспитанник СРЦН разыскивается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:38ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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