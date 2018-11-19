Спрос свердловчан на кредиты вырос в 1,5 раза в 2018 году

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В 2018 году на Урале жители стали в 1,5 раза чаще брать потребительские кредиты. Средняя сумма одного займа выросла на 30 тысяч рублей, а количество кредитов уральцев на ноябрь 2018 года составило 483 тысячи на сумму 97,9 млрд рублей.
В 2017 году средняя сумма кредитования в Свердловской области составляла 172 000 рублей, в 2018 году – 202 000 рублей. По сравнению с 2017 годом средняя сумма одного займа увеличилась на 30 000 рублей.
С начала 2018 года уральцы взяли 483 000 кредитов общей суммой 97,9 млрд рублей. В сравнении с 2017 годом это цифра увеличилась на 45% по количеству и на 70% стала значительнее по объему. В прошлом году за такой же промежуток времени было выдано 332 000 потребительских займов суммой 57 млрд рублей, сообщает ЕАН.
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