Спрос свердловчан на кредиты вырос в 1,5 раза в 2018 году

В 2017 году средняя сумма кредитования в Свердловской области составляла 172 000 рублей, в 2018 году – 202 000 рублей. По сравнению с 2017 годом средняя сумма одного займа увеличилась на 30 000 рублей.

С начала 2018 года уральцы взяли 483 000 кредитов общей суммой 97,9 млрд рублей. В сравнении с 2017 годом это цифра увеличилась на 45% по количеству и на 70% стала значительнее по объему. В прошлом году за такой же промежуток времени было выдано 332 000 потребительских займов суммой 57 млрд рублей, сообщает ЕАН.