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Спрос свердловчан на кредиты вырос в 1,5 раза в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спрос свердловчан на кредиты вырос в 1,5 раза в 2018 году

Сегодня, 20:58ОбществоФото: pixabay.com
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