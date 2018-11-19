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Три предприятия Екатеринбурга задолжали по зарплате свыше 23 млн рублей
Сюжеты:
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Courtroom lighting justice wood law benches seats 898931

Три предприятия Екатеринбурга задолжали по зарплате свыше 23 млн рублей

Сегодня, 12:02ОбществоФото: maxpixel.net
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