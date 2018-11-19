Три предприятия Екатеринбурга задолжали по зарплате свыше 23 млн рублей

Установлено, что машиностроительные предприятия ООО «Эльмаш (УЭТМ)» и АО «Уралэлектротяжмаш», а также монтажное предприятие ООО «Уралсибмонтажавтоматика» в Екатеринбурге не выплачивали 1 2977 сотрудникам заработную плату. Общая сумма долга превысила 23 млн рублей.

Прокуратура Орджоникидзевского района во время проверки выяснила, что работники ООО «Эльмаш (УЭТМ)» и АО «Уралэлектротяжмаш» не получили зарплату за сентябрь 2018 года, а ООО «Уралсибмонтажавтоматика» – за период с июня по сентябрь 2018 года.

В суд были направлены более 70 заявлений о взыскании зарплаты, также прокуратура внесла представление в адрес руководителя ООО «Уралсибмонтажавтоматика» с требованием погасить задолженность.