Три предприятия Екатеринбурга задолжали по зарплате свыше 23 млн рублей
ООО «Эльмаш (УЭТМ)», АО «Уралэлектротяжмаш» и ООО «Уралсибмонтажавтоматика» задолжали зарплату своим сотрудникам в размере свыше 23 млн рублей.
Установлено, что машиностроительные предприятия ООО «Эльмаш (УЭТМ)» и АО «Уралэлектротяжмаш», а также монтажное предприятие ООО «Уралсибмонтажавтоматика» в Екатеринбурге не выплачивали 1 2977 сотрудникам заработную плату. Общая сумма долга превысила 23 млн рублей.
Прокуратура Орджоникидзевского района во время проверки выяснила, что работники ООО «Эльмаш (УЭТМ)» и АО «Уралэлектротяжмаш» не получили зарплату за сентябрь 2018 года, а ООО «Уралсибмонтажавтоматика» – за период с июня по сентябрь 2018 года.
В суд были направлены более 70 заявлений о взыскании зарплаты, также прокуратура внесла представление в адрес руководителя ООО «Уралсибмонтажавтоматика» с требованием погасить задолженность.
Все три предприятия полностью погасили задолженность по зарплате перед своими сотрудниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.