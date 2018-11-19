В Кунцево компания ПИК расселяет жителей из аварийных домов

Так, в субботу в Кунцево прошел митинг в поддержку застройщика. Пришедшие на мероприятие люди попросили руководство ПИК как можно быстрее приступить к возведению новых жилых домов.

Издание «Росбалт» информирует, что население района поддерживает компанию ПИК. Однако недавно представители застройщика встретили противодействие со стороны местных активистов. Одновременно с этим простые горожане выступают за реконструкцию их района. Люди хотят, чтобы этот процесс начался и завершился побыстрее. Неравнодушные даже организовали сбор подписей под специальной петицией.

Между тем в ПИК рассказали об успешном прохождении всех экспертиз, необходимых для строительства первого дома. Компания не допустит никаких проблем, связанных с близостью стройки к другим домам. Местные жители не будут испытывать неудобства от близости к месту строительства. Особо сильного шума получится избежать в результате применения специальной щадящей технологии возведения зданий. Закладку фундамента и само строительство дома осуществят инновационным способом. Все строения, расположенные близко к стройке, оборудуют специальными маячками и датчиками. Последние станут следить за состоянием объектов. ПИК будет полностью контролировать ситуацию.

Кроме строительных работ подрядчик обещал озаботиться сохранением всех зеленых насаждений в районе застройки. Деревья пострадать не должны. Будет проведено компенсационное озеленение. В процессе строительства планируется высадить много деревьев, рассказали в компании.