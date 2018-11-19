Владислав Пинаев остался недоволен качеством расчистки тагильских дорог от снега

В результате объезда улиц города Владислав Пинаев остался недоволен качеством и темпами уборки снега. На оперативном совещании мэр дал поручение увеличить количество дорожной техники.

Все районы и улицы города должны быть очищены от снега,подчеркнул глава города.

Также Пинаев отметил, ежедневно будет собираться штаб начальника управления городским хозяйствам, на котором будет рассматриваться вопрос о качестве уборки.

Завтра я сам соберу все службы, которые работают в Нижнем Тагиле, и отдельно поставлю задачи. Некачественно выполненная уборка оплачиваться не будет,заявил Владислав Пинаев.