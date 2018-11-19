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Владислав Пинаев остался недоволен качеством расчистки тагильских дорог от снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Пинаев остался недоволен качеством расчистки тагильских дорог от снега

Сегодня, 15:04ОбществоФото: pixabay.com
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