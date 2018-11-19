Владислав Пинаев остался недоволен качеством расчистки тагильских дорог от снега
19 ноября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проконтролировал ход расчистки улиц и дорог города от снега. Мэр остался недоволен результатом проделанных работ.
В результате объезда улиц города Владислав Пинаев остался недоволен качеством и темпами уборки снега. На оперативном совещании мэр дал поручение увеличить количество дорожной техники.
Все районы и улицы города должны быть очищены от снега,подчеркнул глава города.
Также Пинаев отметил, ежедневно будет собираться штаб начальника управления городским хозяйствам, на котором будет рассматриваться вопрос о качестве уборки.
Завтра я сам соберу все службы, которые работают в Нижнем Тагиле, и отдельно поставлю задачи. Некачественно выполненная уборка оплачиваться не будет,заявил Владислав Пинаев.
Сегодня на дорогах города работают 40 единиц снегоуборочной техники. Работы ведутся МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.