Вопросы развития Нижнего Тагила обсуждались на встрече Пинаева с волонтерами

В лагере «Уральские огоньки» состоялся городской обучающий сбор для ста добровольцев, которые во время второго этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина будут заниматься логистикой зрителей, а также оказывать помощь спортсменам и тренерам.

Мэр Нижнего Тагила встретился с участниками сборов. Представители молодежи задали вопросы развития города, инфраструктурных проектов. Глава города узнал мнение школьников и студентов о том, что на их взгляд нужно поменять или на что обратить внимание власти.

Пинаев отметил важность мнения молодежи.