Вопросы развития Нижнего Тагила обсуждались на встрече Пинаева с волонтерами
Сегодня, 18:29ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Владислав Пинаев обсудил вопросы развития Нижнего Тагила с участниками городского обучающего сбора «Волонтер-2018».
Сюжеты: Нижний Тагил
В лагере «Уральские огоньки» состоялся городской обучающий сбор для ста добровольцев, которые во время второго этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина будут заниматься логистикой зрителей, а также оказывать помощь спортсменам и тренерам.
Мэр Нижнего Тагила встретился с участниками сборов. Представители молодежи задали вопросы развития города, инфраструктурных проектов. Глава города узнал мнение школьников и студентов о том, что на их взгляд нужно поменять или на что обратить внимание власти.
Пинаев отметил важность мнения молодежи.
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Мы нацелены делать то, что будет востребовано нашей молодежью в будущем и что поможет нам улучшить демографическую ситуацию в городе, заявил глава Нижнего Тагила.
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