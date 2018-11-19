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Вопросы развития Нижнего Тагила обсуждались на встрече Пинаева с волонтерами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вопросы развития Нижнего Тагила обсуждались на встрече Пинаева с волонтерами

Сегодня, 18:29ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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