Глава СК РФ взял под особый контроль дело о гибели годовалого ребенка в Екатеринбурге
Сегодня, 21:45ОбществоФото: Официальная группа Александра Бастрыкина Вконтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела о гибели годовалого мальчика из-за менингококковой инфекции в Екатеринбурге на особый контроль после того, как сюжет о произошедшем вышел на одном из федеральных каналов, сообщает ЕТВ.
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка. Для этого собирают медицинскую документацию, а также ждут итоги судебно-медицинской экспертизы. Проводится дополнительно гистологическое исследование.
Несколько дней назад в Екатеринбурге скончался ребенок. Ему был один год и 11 месяцев. По словам матери, в садике у ребенка поднялась температура, но воспитатели не обратили на это внимание. Ночью ему стало хуже, но врачи скорой помощи не заподозрили инфекцию, а потому от госпитализации родители отказались. Чуть позже ребенку стало еще хуже и его госпитализировали. Через несколько часов он скончался в больнице.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей