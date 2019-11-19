Глава СК РФ взял под особый контроль дело о гибели годовалого ребенка в Екатеринбурге

Несколько дней назад в Екатеринбурге скончался ребенок. Ему был один год и 11 месяцев. По словам матери, в садике у ребенка поднялась температура, но воспитатели не обратили на это внимание. Ночью ему стало хуже, но врачи скорой помощи не заподозрили инфекцию, а потому от госпитализации родители отказались. Чуть позже ребенку стало еще хуже и его госпитализировали. Через несколько часов он скончался в больнице.