Мэр Екатеринбурга проиграл суд за землю под станцию метро «Бажовская»

Администрация столицы Урала в 2017 году продала участок по заниженной стоимости за 12 млн рублей ООО «Промавтосервис», которое ранее построило там подземную парковку по разрешению от Минстроя. Новая команда мэрии пыталась отказать компании в продаже, но суд встал на сторону ООО «Промавтосервис». После того, как компания выкупила участок, на нем появился автосервис. Высокинскому продлили сроки подачи жалобы, так как он не имел возможность участвовать в процессе ранее.