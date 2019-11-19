Мэр Екатеринбурга проиграл суд за землю под станцию метро «Бажовская»
Арбитражный суд отказал в ходатайстве главы Екатеринбурга Александра Высокинского о незаконности сделки по продаже территории на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Там должна была быть построена станция метро «Бажовская», пишет znak.
Администрация столицы Урала в 2017 году продала участок по заниженной стоимости за 12 млн рублей ООО «Промавтосервис», которое ранее построило там подземную парковку по разрешению от Минстроя. Новая команда мэрии пыталась отказать компании в продаже, но суд встал на сторону ООО «Промавтосервис». После того, как компания выкупила участок, на нем появился автосервис. Высокинскому продлили сроки подачи жалобы, так как он не имел возможность участвовать в процессе ранее.
Юристы мэрии говорили, что если иск будет проигран, то для того, чтобы выкупить землю обратно по рыночной стоимости, администрации придется заплатить 90 млн рублей. На прошлой неделе городские власти заявили, что постановление, по которому продажа земли по низкой стоимости стала возможна, было подделано.