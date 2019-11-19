На Урал доставят детей россиянок, осужденных за причастность к террористам

Дети 18 ноября спецбортом МЧС были доставлены из Ирака в Москву, теперь они отправятся в разные регионы России к своим родственникам. В том числе и на Урал. Всего в столицу России прибыли 32 ребенка. Они находились в Багдаде в приютах или тюрьмах со своими матерями.