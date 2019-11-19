На Урал доставят детей россиянок, осужденных за причастность к террористам
Сегодня, 09:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Детский омбудсмен России Анна Кузнецова рассказала, что на Урал доставят детей женщин, осужденных за причастность к террористической организации, пишет Ура.ру.
Дети 18 ноября спецбортом МЧС были доставлены из Ирака в Москву, теперь они отправятся в разные регионы России к своим родственникам. В том числе и на Урал. Всего в столицу России прибыли 32 ребенка. Они находились в Багдаде в приютах или тюрьмах со своими матерями.
Детский омбудсмен продолжит курировать детей, семьям помогут с оформлением документов, также детей устроят в ясли, детские сады и школы.
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