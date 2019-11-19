На Урале компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную выдачу микрозаймов

Сысертская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности агентства в сфере выдачи займов гражданам. Было установлено, что оно осуществляет незаконную деятельность на постоянной основе.

В соответствии с законодательством выдавать займы разрешается организациям, официально состоящим в реестре Банка России. Агентство недвижимости «Азимут» к таковым не относится. Оно было исключено из реестра еще в 2015 году.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление).

Организации по результатам судебного разбирательства назначен штраф в 100 тысяч рублей.