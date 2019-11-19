На Урале в общежитии Минобороны фиктивно зарегистрировали 100 мигрантов
Сегодня, 09:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В общежитии Минобороны в Екатеринбурге выявили фиктивную регистрацию 100 мигрантов, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает ведомство, фиктивная регистрация была предоставлена более сотне граждан, не имеющих права проживания в ведомственном общежитии. Материалы прокурорской проверки направлены в военный следственный отдел, по факту незаконной регистрации возбуждено уголовное дело.
По предварительной информации, мигрантов незаконно регистрировали бывшие работники общежития — паспортист и заведующая. Они предоставляли в миграционный отдел заведомо ложные сведения.
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