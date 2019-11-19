На Урале в общежитии Минобороны фиктивно зарегистрировали 100 мигрантов

Как сообщает ведомство, фиктивная регистрация была предоставлена более сотне граждан, не имеющих права проживания в ведомственном общежитии. Материалы прокурорской проверки направлены в военный следственный отдел, по факту незаконной регистрации возбуждено уголовное дело.