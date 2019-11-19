Поселку на Урале грозит отключение отопления из-за бунта кочегаров

Работники котельной готовятся к забастовке из-за невыплаты заработной платы. Перед кочегарами, как говоря жители поселка, не рассчитались даже за окончание прошедшего отопительного сезона. Задолженность по зарплате перед каждым работником котельной составляет порядка 36 тысяч рублей. Выплата денег осложняется тем, что у МУП «Прогресс», где трудоустроены рабочие, арестованы счета.