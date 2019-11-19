Поселку на Урале грозит отключение отопления из-за бунта кочегаров
Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В поселке Сосновый Бор в Свердловской области более 1,5 тысячи человек могут остаться без отопления из-за бунта кочегаров местной котельной, пишет Ура.ру.
Работники котельной готовятся к забастовке из-за невыплаты заработной платы. Перед кочегарами, как говоря жители поселка, не рассчитались даже за окончание прошедшего отопительного сезона. Задолженность по зарплате перед каждым работником котельной составляет порядка 36 тысяч рублей. Выплата денег осложняется тем, что у МУП «Прогресс», где трудоустроены рабочие, арестованы счета.
В 2017 году из областного бюджета на реконструкцию котельной было выделено 26 миллионов рублей. По словам депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который выезжал на место, деньги были потрачены не по назначению.
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