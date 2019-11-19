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#300лет
Поселку на Урале грозит отключение отопления из-за бунта кочегаров
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Поселку на Урале грозит отключение отопления из-за бунта кочегаров

Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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