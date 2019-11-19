Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле начнётся с 1 декабря

По словам замглавы города по социальной политике Валерия Сурова, на сегодняшний день толщина льда на пруду составляет уже 15 сантиметров, поэтому вскоре начнётся заготовка ледяных блоков для городка. Также будут использоваться блоки из чистого снега.

Кроме того, с дня начала возведения городка будет перекрыто движение транспорта по проспекту Строителей на участке от кинотеатра «Родина» до перекрестка с улицей Пархоменко.

Напомним, в этом году темой ледяного городка в Нижнем Тагиле станет космос и герои сказки «Незнайка на луне».