Свердловское министерство подало иск на 5 млн к бывшему резиденту «Титановой долины»
Сегодня, 20:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство инвестиций и развития Свердловской области хочет через суд взыскать 5 млн рублей с резидента особой экономической зоны «Титановая долина», сообщает znak.
Министерство подало иск в Арбитражный суд. Власти хотят получить деньги от ООО «АС Пром» за досрочное расторжение соглашения. В документах суда сказано, что 5 млн рублей — это штраф. Министерство также попросило суд запретить налоговой службе совершать регистрационные действия, связанные с ликвидацией компании и исключением ее из ЕГРЮЛ. Однако это возможно сделать лишь после принятия иска. Сейчас он оставлен без движения из-за нехватки документов.
В августе Министерство выиграло подобное дело в отношении ООО «Уральский оптический завод», которое также было бывшим резидентом «Титановой долины». Решение суда было обжаловано.
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