Свердловское министерство подало иск на 5 млн к бывшему резиденту «Титановой долины»

Министерство подало иск в Арбитражный суд. Власти хотят получить деньги от ООО «АС Пром» за досрочное расторжение соглашения. В документах суда сказано, что 5 млн рублей — это штраф. Министерство также попросило суд запретить налоговой службе совершать регистрационные действия, связанные с ликвидацией компании и исключением ее из ЕГРЮЛ. Однако это возможно сделать лишь после принятия иска. Сейчас он оставлен без движения из-за нехватки документов.