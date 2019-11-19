Тагильская компания выплатила долг по зарплате сотрудникам в 5,9 миллионов рублей
Сегодня, 21:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила добилась полного погашения задолженности по заработной плате сотрудникам ООО «ПромСтальКонструкция». Общая сумма выплаты составила 5,9 миллионов рублей, сообщают ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Трудовые договора с сотрудниками были расторгнуты в июне 2019 года. Однако 50 работников не получили окончательный расчет.
Ранее директор ООО «ПромСтальКонструкция» предприятия уже привлекался к административной ответственности из-за невыплаты зарплаты. В июле 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по той же причине.
В ноябре 2019 года компания погасила долг перед бывшими работниками.
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