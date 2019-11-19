Тагильская компания выплатила долг по зарплате сотрудникам в 5,9 миллионов рублей

Трудовые договора с сотрудниками были расторгнуты в июне 2019 года. Однако 50 работников не получили окончательный расчет.

Ранее директор ООО «ПромСтальКонструкция» предприятия уже привлекался к административной ответственности из-за невыплаты зарплаты. В июле 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по той же причине.