Трое тагильчан осуждены за попытку угона и продажи ГАЗели за 20 тысяч рублей

Преступление было совершено в начале 2019 года. Хозяин угнанного авто случайно увидел преступников, когда они буксировали грузовик, и помешал им.

По версии следствия, в январе охранник рынка «Приречный» задумал угнать и продать ГАЗель, которая находилась на территории торгового комплекса.

За помощью злоумышленник обратился к двум своим товарищам. Мужчины нашли покупателя, который согласился приобрести машину за 20 тысяч рублей, и договорились пригнать ее к его дому. Но во время осуществления задуманного друзей случайно увидел хозяин грузовика, который работает водителем маршрутного такси.

23 ноября он был на очередном рейсе, когда на улице увидел неизвестных, которые пытались буксировать его ГАЗель на гибкой сцепке. Он преградил путь злоумышленникам и вызвал полицейских.