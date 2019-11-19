В Екатеринбурге Дед-пикет оштрафован на 20 тысяч рублей за удар полицейского

Инцидент произошел в мае 2019 года во время акции протеста у Театра драмы. Панкратов замахнулся и ударил по руке свернутой бумагой начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга подполковника Антона Трошина. В результате на пенсионера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, а также угроза его применения).

При вынесении приговора суд учел извинения перед потерпевшим, а также отсутствие судимостей.

Обвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.

Вадим Панкратов заявил, что будет оспаривать решение суда и продолжит ходить на митинги.