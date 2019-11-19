В Екатеринбурге Дед-пикет оштрафован на 20 тысяч рублей за удар полицейского
Отставной силовик Вадим Панкратов, которого в Екатеринбурге прозвали Дед-пикет, получил штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что ударил полицейского плакатом по руке, сообщает E1.
Инцидент произошел в мае 2019 года во время акции протеста у Театра драмы. Панкратов замахнулся и ударил по руке свернутой бумагой начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга подполковника Антона Трошина. В результате на пенсионера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, а также угроза его применения).
При вынесении приговора суд учел извинения перед потерпевшим, а также отсутствие судимостей.
Обвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.
Вадим Панкратов заявил, что будет оспаривать решение суда и продолжит ходить на митинги.
Считаю, идет 37-й год. С самого начала процесса судья вела себя по отношению ко мне агрессивно и давила, давила, давила. На последнем слове вообще обрывала. Такого не было даже при сталинском сатрапе Вышинском. Вышинский даже политическим давал последнее слово и слушал. А в нашем либеральном демократическом государстве такое творится! заявляет он.