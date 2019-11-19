В Екатеринбурге из недостроенной высотки выгоняют арендаторов, отключив электричество

По информации издания, без электричества остались офисы на всех этажах. Отключение произошло по требованию прокуратуры Железнодорожного района.

Мэрия Екатеринбурга требует демонтировать здание недостроенного небоскрёба с восьмого этажа, так как нет разрешения на строительство здания.

Постройку бизнес-центра начали 14 лет назад, и разрешительные документы были выданы только для трехэтажной части здания. Сейчас по судебным документам высотка проходит как нагромождение стройматериалов, которое оценивается в 60–70 млн рублей.

По предварительным расчётам, достроить небоскрёб можно за 200 млн рублей, при этом снос бизнес-цетра из-за плотной застройки рядом обойдётся дороже — 480 млн рублей.