В Екатеринбурге скончалась тагильчанка, у которой врачи приняли онкологию за гематому

В последнее время женщина была в тяжелом состоянии, так как метастазы начали распространяться в головном мозге. Ночью ей стало плохо, она начала задыхаться. Врачи пытались спасти Оксану, но безуспешно.

Опухоль на ноге женщины выросла за несколько месяцев. В марте у нее появилась небольшая болезненная шишка. Новообразование врачи Нижнего Тагила приняли сначала за гематому, но когда возникло подозрение на онкологию, в больнице затерялись анализы. Это затянуло диагностику. В мае в областном онкоцентре Екатеринбурга у Оксаны Кирилловой диагностировали четвертую стадию.

Врачи предлагали ампутацию, но женщина отказалась. Ей стало лучше от химиотерапии. Но неожиданно схема лечения была изменена и пациентке стало хуже. Она согласилась на операцию, но отказали врачи, потому что вмешательство женщина не пережила бы. Химиотерапевты также отказали в лечении, пока не будет проведена ампутация.