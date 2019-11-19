В России подорожает медкомиссия на водительские права

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Медкомиссия для получения водительских прав в России сейчас обходится от полутора до двух тысяч рублей. Однако после вступления в силу поправок Минздрава к требованиям по прохождению медкомиссий, стоимость увеличится на две-три тысячи рублей, сообщают «Новые Известия».
Ранее сдавать анализы на наркотики и алкоголь направляли выборочно, то теперь анализ станет обязательным для всех водителей, получающих права впервые или повторно. В анализ включено исследование мочи на наличие таких веществ как фенилалкинамины, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин. Также необходимо сдавать кровь на наличие в ней маркера, повышающегося при частом употреблении спиртных напитков. При этом не злоупотреблять нужно от трех до четырех недель.
Эксперты надеются на положительный эффект от нововведения. Например, с рынка уйдут «серые» лаборатории, выдающие фиктивные справки о прохождении комиссии.
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