В России подорожает медкомиссия на водительские права

Ранее сдавать анализы на наркотики и алкоголь направляли выборочно, то теперь анализ станет обязательным для всех водителей, получающих права впервые или повторно. В анализ включено исследование мочи на наличие таких веществ как фенилалкинамины, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин. Также необходимо сдавать кровь на наличие в ней маркера, повышающегося при частом употреблении спиртных напитков. При этом не злоупотреблять нужно от трех до четырех недель.