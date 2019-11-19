Верховный суд разрешил предупреждать начальство о невыходе на работу по SMS

Инцидент произошел с жительницей Москвы. Женщина с 2015 года трудилась на одном из предприятий, была на хорошем счету, пока у нее не произошел конфликт с работодателем. После этого она в один из дней не смогла явиться на работу, так как находилась в больнице с племянником, который получил перелом носа во время игры в хоккей. Женщина взяла в медучреждении справку, однако также написала SMS-сообщение начальству, уведомив, что не может выйти в ночную смену.

Женщина оговорилась о подмене, что может говорить о том, что ее невыход не повлиял на рабочий процесс. Выйдя на работу на другой день, она узнала, что уволена за прогул. Два суда вынесли решения не в ее пользу, когда она пыталась восстановиться на работе. Верховный суд же признал увольнение незаконным, основываясь на том, что отсутствие женщины на работе не нанесло урон предприятию, кроме того, работодатель был уведомлен. Суд также принял во внимание сложившиеся обстоятельства при которых женщина была вынуждена прогулять работу.