Больше никаких секретов! Отзыв о TeleTrade

Обеспечить клиентов необходимой аналитикой стремятся многие брокеры. Экспертиза рынка нужна трейдерам для планирования сделок и «сверки часов». Брокер ТелеТрейд в этом смысле представляет мейнстрим.

По понятным причинам, отзывы о TeleTrade не содержат упоминаний о прибыли, которую клиенты получили благодаря аналитике. Удовлетворяя любопытство многих, рассмотрим, как в этой форекс-компании организован процесс создания аналитических продуктов. Где бы ни жил клиент ТелеТрейд, брокер найдёт с ним общий язык. В странах, где компания имеет свои представительства, как правило есть и штатные аналитики. Всего порядка 30 специалистов обеспечивают качественной аналитикой на национальных языках клиентов брокера в Латинской Америке, в Европе и Восточной Азии. Архитектура любого из аналитических продуктов этой инвестиционной фирмы проста, понятна и практична. В данном отзыве о TeleTrade мы не будем затрагивать некоторые инструменты фундаментального анализа, поскольку они продуцируются без непосредственного участия аналитиков брокера. Здесь внимание сосредоточено на следующих моментах: Мониторинг ситуации на рынках с экспертным мнением

Бесплатные сигналы для форекс-трейдеров

Теханализ по ценам инструментов Форекс, коммодитиз и др.

Все сегменты финансового рынка в аналитических обзорах

Шеф-аналитик Пётр Пушкарёв: в жанре видео-комментария Разберем каждый из указанных продуктов и проанализируем достоинства и недостатки. Мониторинг ситуации на рынках Сегодня большая часть материалов выходит под авторством Сергея Родлера, штатного аналитика компании на Украине. Он специализируется на событиях, способных (хотя бы потенциально) детонировать и выводить рынок из равновесия. Неслучайно, практически весь октябрь эксперт тщательно следил за предвыборной гонкой в США и ее влиянием на крупнейшую экономику мира. В среднем около двух десятков аналитических сообщений аналитика выходит на сайте ТелеТрейд каждый месяц. Кроме того, Сергей Родлер активно печатается в крупных бизнес-изданиях Украины. Бесплатные сигналы для форекс-трейдеров: отзыв о ТелеТрейд Под торговыми сигналами стоит понимать четкие уровни по торговым приказам на покупку, продажу, включая TP и SL, но не обязательно. Торговый сигнал в данном случае это график, на котором указаны параметры сделки (точки входа и выхода). В зависимости от текущей конъюнктуры, эксперты брокера предлагают обратить внимание разные финансовые инструменты. Потенциальная доходность по сделке, уровень риска и некоторые другие факторы выступают триггерами выхода сигнала. В закрытом Telegram-канале брокера можно найти всех их. Теханализ по ценам инструментов Форекс, коммодитиз и др. Технические данные по инструментам рынка Форекс, коммодитиз и др. не стоит сравнивать, а скорее рассматривать в комплексе с торговыми сигналами и информацией событиях рынка. В это ключе «техника» является важным и полезным дополнением. Бонусом для пользователя станет иной глубина и детализация разбора данных, а также прогнозы по движениям цен. Существенную помощь окажут тайм-фреймы, и индикаторы. Все сегменты рынка в аналитических обзорах Этот аналитический продукт является результатом интеллектуальных усилий коллектива компании. От рассмотренных выше его отличает почти научный подход в рассмотрении итогов региональных торговых сессий. Пользователь имеет шанс за пару минут узнать Читатель дайджеста за 1-2 минуты получает полную драматических коллизий картину о событиях на ключевых биржевых площадках. Шеф-аналитик Пётр Пушкарёв: в жанре видео-комментария Пётр Пушкарёв широко известен как эксперт финансового рынка. С 1994 года успешно торгуя на Форекс, он аккумулировал бесценный опыт в аналитике и прогнозировании цен на активы. Каждую неделю на YouTube-канале TeleTrade выходит несколько видео с участием Петра Пушкарёва. Как правило, пятничный выпуск он проводит в формате вопрос-ответ, объясняя свою точку зрения по события прошедшей недели.

