Больше никаких секретов! Отзыв о TeleTrade

Сегодня большая часть материалов выходит под авторством Сергея Родлера, штатного аналитика компании на Украине. Он специализируется на событиях, способных (хотя бы потенциально) детонировать и выводить рынок из равновесия. Неслучайно, практически весь октябрь эксперт тщательно следил за предвыборной гонкой в США и ее влиянием на крупнейшую экономику мира. В среднем около двух десятков аналитических сообщений аналитика выходит на сайте ТелеТрейд каждый месяц. Кроме того, Сергей Родлер активно печатается в крупных бизнес-изданиях Украины.