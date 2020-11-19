БСЗ потратит 12 млрд рублей на реализацию масштабного экопроекта

Новая экопрограмма рассчитана до 2030 года. Она предполагает полную ликвидацию шламонакопителя и рекультивацию территории предприятия. Шламонакопитель работает на заводе уже около полувека. За этот период объемы производства кальцинированной соды существенно увеличились, а вместе с этим стало больше отходного материала. Из-за этого выросла площадь так называемых «белых морей», которые состоят из дистиллерной жидкости, раствора соли с примесью гипса и известняка. Эти отложения оказывают губительное воздействие на экологическую обстановку, поэтому технический совет завода поставил цель — добиться их ликвидации за ближайшее десятилетие. Руководство предприятия попытается обеспечить экологическую безопасность, сохранить и восстановить природные ресурсы рядом с природоохранной зоной реки Камы.