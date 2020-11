БСЗ потратит 12 млрд рублей на реализацию масштабного экопроекта

Гендиректор АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) и АО «БСК» Эдуард Давыдов предложил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину присоединиться к реализации экологической программы по устранению «белых морей».

БСЗ собирается направить на реализацию этого мероприятия более 12 миллиардов рублей. Таким образом, этот проект может стать самым крупным для компании за 140 лет ее деятельности. Об этом пишет properm.ru. Новая экопрограмма рассчитана до 2030 года. Она предполагает полную ликвидацию шламонакопителя и рекультивацию территории предприятия. Шламонакопитель работает на заводе уже около полувека. За этот период объемы производства кальцинированной соды существенно увеличились, а вместе с этим стало больше отходного материала. Из-за этого выросла площадь так называемых «белых морей», которые состоят из дистиллерной жидкости, раствора соли с примесью гипса и известняка. Эти отложения оказывают губительное воздействие на экологическую обстановку, поэтому технический совет завода поставил цель — добиться их ликвидации за ближайшее десятилетие. Руководство предприятия попытается обеспечить экологическую безопасность, сохранить и восстановить природные ресурсы рядом с природоохранной зоной реки Камы. БСЗ выделит более 12 миллиардов рублей на постройку отделений для фильтрации «белого моря». Дистиллированная жидкость будет разделена на твердую и жидкую составляющую. Переработка последней приведет к выделению солей кальция и натрия. Кальций будет использован в изготовлении антигололедных смесей, а натрий направят на нужды предприятия. Твердая часть — «минеральный продукт содового производства» (МПСП) — будет использована как рекультивант или в качестве подложки при строительстве дорог. Данная технология уже успешно внедрена в Башкирской содовой компании, так что в скором времени ее получит Березниковский содовый завод, отметил Давыдов. Он добавил, что поддержка властей Пермского края поможет предприятию реализовать проект, и через 10 лет вместо «белых морей» раскинется благоустроенная парковая зона, что приведет к улучшению экологического климата Пермского края. Инвестиции БСЗ в модернизацию собственного предприятия за последние 15 лет почти подошли к сумме в 30 миллиардов рублей, а на реализацию экологических программ траты составили более семи миллиардов. До 2030 года компания составила план, согласно которому на развитие будет направлено 311 миллиардов рублей, из которых 25 млрд уйдет на воплощение экопроектов.

