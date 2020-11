Депутат из Екатеринбурга предложил заставить безработных отрабатывать пособия

Депутат думы Екатеринбурга Владимир Крицкий предложил отправлять на общественные безработных, которые стоят на бирже труда, но отказываются от предложенных вакансий.

Как сообщает Znak, на заседании комиссий по бюджету думы и по экономическому развитию, он заявил, что это возможно в рамках законодательства. По словам Крицкого, несмотря на большой рост числа безработных, его строительная компания не может найти сотрудников с биржи труда. Начальник департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Прядеин подтвердил наличие этой проблемы. Например, МУП «Гортранс» нужны сотрудники для того, чтобы обслуживать 58 новых автобусов. При наличии вакансий не можем найти людей, никто не хочет идти на работу,сказал Прядеин. По мнению Крицкого, нужно ввести для безработных принудительные общественные работы. Он отметил, что они «выкачивают» деньги из бюджета, а во многих странах таких граждан заставляют работать. А мы платим пособия, повышаем их, но обязанности работать у них не наступает,сказал Крицкий. В итоге это предложение было включено в протокол заседания, оно будет проработано администрацией Екатеринбурга. Напомним, с начала года количество безработных в Свердловской области увеличилось в 5,4 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Число безработных в Свердловской области с начала года выросло более чем в пять раз

