Мэр Екатеринбурга высказался о невозможности дозвона до больниц

Мэр Екатеринбурга высказался о невозможности дозвона до больниц

Сегодня, 08:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ответил на жалобы людей, которые не могут дозвониться в больницы для получения помощи.

Жители жалуются, что не могут по нескольку дней дозвониться до поликлиник.

Александр Высокинский в прямом эфире портала Е1 сказал, что он знает о проблеме, а медучреждения работают в усиленном режиме. К удаленной работе привлекаются врачи-пенсионеры и студенты. Кроме того, мэрия готова предоставить свой транспорт для обслуживания больниц.

Ситуация напряжённая, но подконтрольная,высказался мэр.

Напомним, вчера на брифинге замгубернатора Екатеринбурга Павел Креков заявил, что дозвониться до медиков стало проще, так как к работе привлечены 400 волонтеров.

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