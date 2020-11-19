Мэр Екатеринбурга высказался о невозможности дозвона до больниц

Александр Высокинский в прямом эфире портала Е1 сказал, что он знает о проблеме, а медучреждения работают в усиленном режиме. К удаленной работе привлекаются врачи-пенсионеры и студенты. Кроме того, мэрия готова предоставить свой транспорт для обслуживания больниц.