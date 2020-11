На Урале мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за избиение из-за шума ночью

Березовский городской суд приговорил 34-летнего осетинца к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В конце мая 2020 года ночью семья из Березовска с малолетними детьми гуляла по поселку Шиловка. Взрослые были пьяными и продолжали распивать крепкие спиртные напитки во время прогулки. Между ними возник конфликт, который осужденный наблюдал с балкона. Из-за шума и нецензурной брани он сделал замечание мужчине, который позвал его на разговор. Спустившийся осужденный нанес пьяному мужчине несколько ударов, в результате сломал ребро потерпевшему, который не оборонялся. Напомним, в Березовском на 10,5 лет осудили 41-летнюю женщину за то, что она избила до смерти знакомого из-за рассыпавшейся мелочи. На Урале женщина запинала до смерти своего знакомого из-за рассыпавшейся мелочи

