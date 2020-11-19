На Урале мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за избиение из-за шума ночью

В конце мая 2020 года ночью семья из Березовска с малолетними детьми гуляла по поселку Шиловка. Взрослые были пьяными и продолжали распивать крепкие спиртные напитки во время прогулки.
Между ними возник конфликт, который осужденный наблюдал с балкона. Из-за шума и нецензурной брани он сделал замечание мужчине, который позвал его на разговор.
Спустившийся осужденный нанес пьяному мужчине несколько ударов, в результате сломал ребро потерпевшему, который не оборонялся.
Напомним, в Березовском на 10,5 лет осудили 41-летнюю женщину за то, что она избила до смерти знакомого из-за рассыпавшейся мелочи.