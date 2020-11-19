На Урале мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за избиение из-за шума ночью

На Урале мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за избиение из-за шума ночью

Сегодня, 11:39ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Березовский городской суд приговорил 34-летнего осетинца к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В конце мая 2020 года ночью семья из Березовска с малолетними детьми гуляла по поселку Шиловка. Взрослые были пьяными и продолжали распивать крепкие спиртные напитки во время прогулки.

Между ними возник конфликт, который осужденный наблюдал с балкона. Из-за шума и нецензурной брани он сделал замечание мужчине, который позвал его на разговор.

Спустившийся осужденный нанес пьяному мужчине несколько ударов, в результате сломал ребро потерпевшему, который не оборонялся.

Напомним, в Березовском на 10,5 лет осудили 41-летнюю женщину за то, что она избила до смерти знакомого из-за рассыпавшейся мелочи.

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