На Урале обвинили медвуз в принуждении к бесплатному труду студентов-медиков

В прокуратура написано обращение на ректора УГМУ Ольгу Ковтун с просьбой проверить медвуз на предмет принуждения студентов к бесплатному труду.

По информации Ура.ру, к прокурорам обратился глава «Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией» Георгий Соболев. В документе он указал, что организации стало известно о приказе Минздрава № 401-р от 13.11.2020, согласно которому студентов медицинских специальностей под видом практики, но вместо учебных занятий направили работать с COVID-19. Причем трудиться им предстоит по восемь часов шесть дней в неделю. Соболев считает такие требования незаконными и подвергающими опасности жизнь и здоровье обучающихся. Прокуратуру просят проверить действия руководства УГМУ на предмет коррупционной составляющей по статьям 285 УК РФ (Злоупотребления должностными полномочиями) и 286 (Превышение должностных полномочий). Также в обращении содержится информация, согласно которой Ольга Ковтун является руководителем ООО «Будь здоров». Для простого ректора это не является нарушением, но она неоднократно исполняла обязанности руководителя УГМУ, что также является поводом для проверки. Напомним, вчера президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты 10 тысяч рублей студентам-медикам, обучающимся в вузе и задействованным для помощи в лечении коронавирусных больных. Путин поручил ввести выплаты студентам-медикам за работу с «ковидными» пациентами

