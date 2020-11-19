На Урале обвинили медвуз в принуждении к бесплатному труду студентов-медиков

По информации Ура.ру, к прокурорам обратился глава «Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией» Георгий Соболев. В документе он указал, что организации стало известно о приказе Минздрава № 401-р от 13.11.2020, согласно которому студентов медицинских специальностей под видом практики, но вместо учебных занятий направили работать с COVID-19. Причем трудиться им предстоит по восемь часов шесть дней в неделю.