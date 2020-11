На Урале завершили дело раздавившего грузчика дальнобойщика

Железнодорожным районным судом было принято решение прекратить уголовное дело против дальнобойщика, который зимой 2020 года раздавил грузчика о стену склада в Екатеринбурге.

На решение повлияло примирение сторон: 52-летний дальнобойщик признал вину и выплатил компенсацию семье погибшего, сообщает Е1. Инцидент произошел 13 января 2020 года, когда 33-летний грузчик работал у подъемных ворот склада и не заметил подъезжающую задним ходом фуру. В результате, грузчика придавило между стеной и грузовиком. Полученные травмы оказались смертельными. Напомним, в начале октября в Екатеринбурге рядом со своей фурой скончался дальнобойщик. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. В Екатеринбурге дальнобойщик вышел из фуры и умер

