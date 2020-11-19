Некоторым знакам следует посетить массажиста 20 ноября

Скорпион

Не стоит зацикливаться только на себе. В этот день это может помешать в решении задач, так как потребуется помощь коллег. Если наладите общение и учтете интересы всех сторон, то получится плодотворно поработать. Не следует загонять себя очень сильно, отдыхайте и делайте перерывы. Не рекомендуются физические нагрузки и занятия спортом. Посвятите время чтению или развлечениям в интернете. Вечер лучше провести в одиночестве.