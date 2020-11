Некоторым знакам следует посетить массажиста 20 ноября

Астрологи рекомендуют посетить расслабляющие процедуры некоторым знакам 20 ноября, а другим не следует делать акцент на карьере.

Овен Интересный день. Вероятны встречи с людьми, которые придутся по душе. Постарайтесь расширять круг общения в поисках новых деловых связей. Придется встречаться с неприятными для вас людьми, но это будет интересный опыт и не испортит настроение. Займитесь состоянием своего здоровья. Отметьте накопившиеся проблемы и запишитесь на визит к доктору. Вечер проведите дома в компании любимого человека. Телец Не стоит перенапрягаться. В этот день обстоятельства будут играть вам на руку. Получится справляться с обязанностями практически не прикладывая сил. Но не берите на себя лишние задачи. Организм нуждается в отдыхе. Постарайтесь избегать физической активности и не берите работу на дом. Лучше всего записаться на расслабляющие процедуры, например, посетите массажиста. В отношениях вас могут поставить перед неприятным выбором. Отложите решение и хорошо обдумайте дальнейшие действия. Близнецы Удачный день для экспериментов. Попробуйте себя в другой должности или задумайтесь о собственном деле. Можете пофантазировать с внешним видом. Пройдитесь по магазинам и подберите для себя неповторимый стиль. Обратитесь к услугам стилиста. Результат приятно удивит. Благоприятное время, чтобы заняться физической формой. Для поддержания организма в тонусе приобретите абонемент в тренажерный зал. Вечер подойдет для необычных мероприятий. Рак Не следует гнаться за успехами в картере. Посвятите день спокойным рабочим задачам. Избегайте стрессов и конфликтов. Займитесь любимым командным видом спорта в компании друзей и знакомых. После можете весело провести время за совместным мероприятием. В отношениях не проявляйте напор и нетерпение. Это не понравится вашему партнеру. Сдержанность поможет укрепить отношения. Для обсуждения волнующих вопросов дождитесь благоприятного момента. Лев Отличный день для представителей знака. Получится реализовать ваши амбиции в решении рабочих вопросов. Авторитет среди коллег вырастет, а руководство отметит исполнительность и рвение. Вероятно предложение более высокой должности. Попробуйте заняться новым хобби. Подберите активное занятие. Можете обратиться к друзьям за советом и вместе провести время. Вечером лучше отдохнуть в спокойной обстановке. Дева Не самый лучший день. Из-за невнимательности вы допустите ошибки на работе. Могут возникнуть трения с коллегами и проблемы со сроками сдачи проектов. Не беритесь за ответственные дела. Займитесь рутинной работой и не прибегайте к чужой помощи. В этот день будет сильна интуиция. Положитесь на нее в решении задач и выбора вечерних развлечений. Лучше всего обратить внимание на активные занятия. Весы Постарайтесь не упускать шансы, которые будут предоставляться в течение дня. Важно обращать внимание на мелочи, делать выводы и быстро реагировать на изменение обстановки. Утром будет нелегко собраться, но после обеда усилится влияние позитивных тенденций. Не исключено, что получится получить перспективный проект или заключить выгодную сделку. Хорошо будут обстоять дела с покупками. Пройдитесь по магазинам и торговым центрам для приобретения самого необходимого. Вечер проведите в хорошей компании. Можете посетить развлекательные мероприятия. Скорпион Не стоит зацикливаться только на себе. В этот день это может помешать в решении задач, так как потребуется помощь коллег. Если наладите общение и учтете интересы всех сторон, то получится плодотворно поработать. Не следует загонять себя очень сильно, отдыхайте и делайте перерывы. Не рекомендуются физические нагрузки и занятия спортом. Посвятите время чтению или развлечениям в интернете. Вечер лучше провести в одиночестве. Стрелец Потребуется сохранять активность. Лень будет мешать, особенно после обеда. Результаты труда будут напрямую завесить от вашей силы воли и самодисциплины. Постарайтесь придумать стимул. День подойдет для диет. Можете устроить разгрузочный день для организма и отказаться от пищи. Вечером вас могут неожиданно пригласить на интересное мероприятие, где вероятны новые знакомства, которые могут перерасти в приятельские отношения. Козерог Плохой день для общения с близкими. Могут вспомниться старые обиды, которые приведут к конфликтам. Сосредоточьтесь на работе. Лучше обратить внимание на долгосрочные проекты. Будьте осторожны с острыми предметами. Если порежетесь, то рана будет заживать долго и с осложнениями. В отношениях следует проявить фантазию и устроить второй половинке романтический вечер. Водолей Прекрасный день. Возьмите на себя деловые переговоры и заключение контрактов. Дар убеждения будет очень силён. Партнеры будут приятно удивлены вниманием к их интересам. Начальство возьмет на заметку вашу коммуникабельность. Постарайтесь посетить тренажерный зал для поддержания формы. Вечер подойдет для долгих прогулок или отдыха на свежем воздухе. Рыбы Сложности могут начаться уже в первой половине дня. Не планируйте важных дел на это время. Займитесь текущими не самыми срочными делами. После обеда влияние негативных тенденций ослабнет и получится наверстать упущенное. Не стройте планов на вечер. Может произойти событие, которое изменит ваши намерения. В отношениях со второй половинкой может возникнуть спор. Иногда лучше уступить ради укрепления союза.

