«Нет заявок». В Екатеринбурге отменен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

«Нет заявок». В Екатеринбурге отменен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

Сегодня, 11:15ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге не смогли продать бывшее здание Коляда-театра, которое расположено на улице Тургенева.

Аукцион должен был состояться 13 ноября, здание оценили в 11,1 миллиона рублей. Дом входит в список объектов культурного наследия региона.

В МУСИГО сообщили, что на аукцион не поступило ни одной заяки.

Сейчас вопрос будут обсуждать и, возможно, здание выставят на торги повторно,сообщили E1.RU в МУГИСО.

С 2006 до 2014 года в этом здании располагался «Коляда-театр». Из-за плохого состояния, труппе пришлось самостоятельно частично ремонтировать дом.

Напомним, в Екатеринбурге продают двухэтажный коттедж с бассейном в поселке свердловских губернаторов за 25 миллионов рублей.

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