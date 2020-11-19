«Нет заявок». В Екатеринбурге отменен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

Аукцион должен был состояться 13 ноября, здание оценили в 11,1 миллиона рублей. Дом входит в список объектов культурного наследия региона.
В МУСИГО сообщили, что на аукцион не поступило ни одной заяки.
Сейчас вопрос будут обсуждать и, возможно, здание выставят на торги повторно,сообщили E1.RU в МУГИСО.
С 2006 до 2014 года в этом здании располагался «Коляда-театр». Из-за плохого состояния, труппе пришлось самостоятельно частично ремонтировать дом.
Напомним, в Екатеринбурге продают двухэтажный коттедж с бассейном в поселке свердловских губернаторов за 25 миллионов рублей.