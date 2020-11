Новогодние банкеты в Нижнем Тагиле потеряли спрос из-за коронавируса

Корпоративные банкеты, которые обыкновенно проводят компании на Новый год, потеряли свою актуальность из-за COVID-19.

Рестораторы рассказали TagilCity.ru, что количество заявок на проведение новогодних мероприятий снизилось примерно на 70%. Также мы еще не знаем, в каком формате у нас пройдут вечеринки, неизвестно, будут ли какие-то ограничения. Пока просто принимаем бронирование,сказали в ресторане «Ривьера». Резкое падение спроса на корпоративы отмечают и ведущие праздников. По словам шоумена из Нижнего Тагила Андрея Вольфа, в прошлом году он провел восемь новогодних мероприятий, а в этом запланировано в два раза меньше. Он отметил, что сейчас все заявки набирают осторожно, а некоторые компании из-за коронавируса совсем отказались от празднования Нового года. Что касается проведения праздников, тут ведущие всегда были на «ковидной» передовой. Здесь ответственность каждого из нас. Все тесты уже сданы, результаты отрицательные. Но риск все-таки всегда есть,рассказал Вольф. Кроме того, в минусе в этом году остаются фотографы. По словам фотографа Ильи Агинского, сейчас клиенты чаще всего не вносят предоплату, так как опасаются срыва праздника. Все договоренности о съемках проходят устно. Фотограф сообщил, что в том году заявки на декабрь были расписаны уже в октябре и ноябре. Сейчас нет ни одного подтвержденного и предоплаченного корпоратива. На 31 число я никогда не брал съемок, для меня это семейный праздник, но в этом году я готов и 31 декабря выйти на съемку, только никто пока не предлагал,сказал Агинский. При этом сотрудники компаний, где руководство не будет проводить новогодний корпоратив, с пониманием относятся к этому и ищут альтернативу. Одна из сотрудниц аптечной сети рассказала TagilCity.ru, что их дружный коллектив поначалу был расстроен, когда узнал, что мероприятия не будет. Однако после того, как одна из сотрудниц заболела коронавирусом, работники «пришли в себя». Мы придумали, что отметим Новый год онлайн, прямо вечером 31 декабря. Это даже интереснее, никуда не нужно будет наряжаться, все будут в домашнем. Это одно из условий. Поздравим друг друга, чокнемся шампанским с экраном,рассказала женщина. Напомним, в начале октября замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщал о том, что из-за коронавируса не будут отменять новогодние праздники в школах и детских садах. В течение последних нескольких дней фиксируются рекорды по суточной заболеваемости как в Свердловской области, так и в России. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 369 случаев коронавируса, а по стране — 23 610. Кроме того, в России второй день подряд регистрируют рекордное количество летальных случаев от COVID-19 за сутки. «Ковидный» Новый год: а будет ли у тагильчан праздник?

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter