Новогодние банкеты в Нижнем Тагиле потеряли спрос из-за коронавируса

Кроме того, в минусе в этом году остаются фотографы. По словам фотографа Ильи Агинского, сейчас клиенты чаще всего не вносят предоплату, так как опасаются срыва праздника. Все договоренности о съемках проходят устно. Фотограф сообщил, что в том году заявки на декабрь были расписаны уже в октябре и ноябре. Сейчас нет ни одного подтвержденного и предоплаченного корпоратива.