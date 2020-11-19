Отлученного от церкви отца Сергия обвинили в оскобрлении чувств верующих

Отлученного от церкви отца Сергия обвинили в оскобрлении чувств верующих

Сегодня, 17:54ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Скандального экс-схимонаха Сергия обвинили в оскорблении чувств верующих и разжигании религиозной ненависти.

По информации из заявления, копия которого имеется в редакции Ура.ру, в Среднеуральском женском монастыре используют практику насилия над детьми, которую называют «изгнанием бесов». При процедуре на видео (ссылка приводится в тексте) люди кричат, матерятся и бьются в судорогах.

Заявители считают, что это является психологическим насилием над несовершеннолетними и подобное зрелище оскорбляет их чувства верующих.

Заявление написано заместителю генпрокурора РФ Игорю Ткачеву и российскому омбудсмену по правам ребенка Анне Кузнецовой.

Наверняка, верующие по сей день обращаются к стражам порядка по деяниям в Среднеуральском женском монастыре. Обитель находится в руках раскольников, льющих в интернете потоки оскорблений и клеветы в адрес РПЦ, рассказали в пресс-службе епархии Екатеринбурга.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что займется проверкой сведений, указанный в обращении.

Адвокат экс-монаха Светлана Герасимова посчитала написанное заявление провокацией, а изложенную в нем информацию недостоверной.

Напомним, в начале ноября скандальный отец Сергий заявил, что «переходит в наступление». Это произошло после крестного хода в Среднеуральском женском монастыре

Related news:
обвинениесхиигумен Сергий
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы