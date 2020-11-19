Отлученного от церкви отца Сергия обвинили в оскобрлении чувств верующих

По информации из заявления, копия которого имеется в редакции Ура.ру, в Среднеуральском женском монастыре используют практику насилия над детьми, которую называют «изгнанием бесов». При процедуре на видео (ссылка приводится в тексте) люди кричат, матерятся и бьются в судорогах.