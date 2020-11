Отлученного от церкви отца Сергия обвинили в оскобрлении чувств верующих

Скандального экс-схимонаха Сергия обвинили в оскорблении чувств верующих и разжигании религиозной ненависти.

По информации из заявления, копия которого имеется в редакции Ура.ру, в Среднеуральском женском монастыре используют практику насилия над детьми, которую называют «изгнанием бесов». При процедуре на видео (ссылка приводится в тексте) люди кричат, матерятся и бьются в судорогах. Заявители считают, что это является психологическим насилием над несовершеннолетними и подобное зрелище оскорбляет их чувства верующих. Заявление написано заместителю генпрокурора РФ Игорю Ткачеву и российскому омбудсмену по правам ребенка Анне Кузнецовой. Наверняка, верующие по сей день обращаются к стражам порядка по деяниям в Среднеуральском женском монастыре. Обитель находится в руках раскольников, льющих в интернете потоки оскорблений и клеветы в адрес РПЦ, рассказали в пресс-службе епархии Екатеринбурга. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что займется проверкой сведений, указанный в обращении. Адвокат экс-монаха Светлана Герасимова посчитала написанное заявление провокацией, а изложенную в нем информацию недостоверной. Напомним, в начале ноября скандальный отец Сергий заявил, что «переходит в наступление». Это произошло после крестного хода в Среднеуральском женском монастыре Скандальный отец Сергий вооружился перстнем императора и «перешел в наступление»

