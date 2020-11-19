Отлученного от церкви отца Сергия обвинили в оскобрлении чувств верующих

По информации из заявления, копия которого имеется в редакции Ура.ру, в Среднеуральском женском монастыре используют практику насилия над детьми, которую называют «изгнанием бесов». При процедуре на видео (ссылка приводится в тексте) люди кричат, матерятся и бьются в судорогах.
Заявители считают, что это является психологическим насилием над несовершеннолетними и подобное зрелище оскорбляет их чувства верующих.
Заявление написано заместителю генпрокурора РФ Игорю Ткачеву и российскому омбудсмену по правам ребенка Анне Кузнецовой.
Наверняка, верующие по сей день обращаются к стражам порядка по деяниям в Среднеуральском женском монастыре. Обитель находится в руках раскольников, льющих в интернете потоки оскорблений и клеветы в адрес РПЦ, рассказали в пресс-службе епархии Екатеринбурга.
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что займется проверкой сведений, указанный в обращении.
Адвокат экс-монаха Светлана Герасимова посчитала написанное заявление провокацией, а изложенную в нем информацию недостоверной.
Напомним, в начале ноября скандальный отец Сергий заявил, что «переходит в наступление». Это произошло после крестного хода в Среднеуральском женском монастыре