Пострадавший во время протеста в сквере журналист попросил денег за прекращение дела

19 ноября в Екатеринбурге прошел очередной суд по делу журналиста-активиста Максима Румянцева, обвинившего местного жителя Максима Шибанова в причинении его здоровью вреда средней степени тяжести.

Ранее экспертиза установила, что Румянцев был здоров уже на 16-й день. Соответственно, ему был нанесен легкий вред. По словам судьи, данный вред охватывается статьей 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Данные дела относятся к категории частное обвинение, поэтому могут быть сразу прекращены. Для этого обе стороны должны написать заявление о примирении. Мы готовы пойти навстречу. Если вы готовы примириться, зачем вам это все нужно? Наши сердца открыты. Если вы попросите прощения и признаете вину, мы готовы прекратить процесс,цитирует е1 слова Румянцева. Как рассказал Максим Шибанов, ему, прежде чем принять решение, нужно проконсультироваться со своими адвокатами. После адвокат Румянцева отметила, что примирение состоится только в том случае, если подсудимым будет возмещен вред журналисту. В общей сложности Румянцев потребовал 250 тысяч рублей: 200 тысяч рублей – моральный вред и 50 тысяч рублей – услуги адвоката. Плюс должны последовать извинения и признание вины,подчеркнула юрист. Следующее заседание планируется 20 ноября. Напомним, 7 апреля 2019 года в Екатеринбурге, во время одной из первых акций в защиту сквера у Театра драмы, журналист Румянцев снимал сюжет. Он подошел к Максиму Шибанову с просьбой дать комментарий. В результате между ними произошла перепалка. Шибанов ударил Румянцева и получил обвинение по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Стали известны результаты экспертизы по конфликту в сквере у театра Драмы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter