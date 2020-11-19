Пострадавший во время протеста в сквере журналист попросил денег за прекращение дела

Как рассказал Максим Шибанов, ему, прежде чем принять решение, нужно проконсультироваться со своими адвокатами. После адвокат Румянцева отметила, что примирение состоится только в том случае, если подсудимым будет возмещен вред журналисту. В общей сложности Румянцев потребовал 250 тысяч рублей: 200 тысяч рублей – моральный вред и 50 тысяч рублей – услуги адвоката.