РОСДОРНИИ проведет курс повышения квалификации для дорожников

По итогам прошлого года проект показал высокую эффективность. В прошлом году на обучение записались дорожники из семидесяти семи регионов России - всего обучающихся было почти полторы тысячи. Курсы организовали в двух форматах - очном и заочном. Для участия в удаленном обучении необходимо было зарегистрироваться на специальной платформе или подать групповую заявку от организации.