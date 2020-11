РОСДОРНИИ проведет курс повышения квалификации для дорожников

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» российских дорожников обучат новым технологиям.

По сообщению издания “Новые Известия”, в этом году на курсы, которые организованы при поддержке РОСДОРНИИ, записалось больше шести тысяч человек. Изначально в плане проекта было обучение всего пятисот дорожников. Проект организовали в прошлом году. Он нацелен на обучение дорожников новым технологиям, ознакомление с инновационными материалами, методами строительства и ремонта дорог, а также принципом работы и особенностями эксплуатации передовых механизмов, которые используются в дорожной отрасли. Также в рамках проекта проводится ознакомление с технологическими решениями повторного применения в дорожной деятельности. В рамках обучения дорожникам рассказали о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и помогли освоить новую систему контроля дорожных фондов (СКДФ). На данный момент в системе зарегистрированы больше четырнадцати тысяч дорожников и представителей разных уровней власти. В этом году организаторы разработали несколько новых программ для участников. В частности, специалисты познакомят участников с «Принципами создания и применения «Интеллектуальных транспортных систем (ИТС)». В рамках этой программы участники научатся составлять ТЗ на разработку проекта ИТС, готовить план его обоснования и применять нужную документацию. Еще одно новое направление обучения - курс «Технические средства организации и обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог». Участников познакомят с современными требованиями и методами оценки опасности участков, а также расскажут о нюансах проведения аудита безопасности дорожного движения. «Основой для большинства программ стал Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, который постоянно обновляется», – отметил Алексей Варятченко, генеральный директор РОСДОРНИИ. По итогам прошлого года проект показал высокую эффективность. В прошлом году на обучение записались дорожники из семидесяти семи регионов России - всего обучающихся было почти полторы тысячи. Курсы организовали в двух форматах - очном и заочном. Для участия в удаленном обучении необходимо было зарегистрироваться на специальной платформе или подать групповую заявку от организации. Варятченко отметил, что в этом году организаторы намерены повторить такую практику, поскольку сейчас наиболее актуальным является дистанционное обучение.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter