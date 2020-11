Штормовое предупреждение и новогодние корпоративы. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 19 ноября.

В области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Жителей Нижнего Тагила оповестили, что 20 ноября, местами, в Свердловской области ожидается ветер до 25-27 метров в секунду. В связи с этим возможны разрушения построек и повал деревьев, а также повреждение ЛЭП. Могут появиться трудности в работе автотранспорта и при проведении строительных работ. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра За минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 463 человека. Второй день подряд в стране фиксируется повышенная смертность от новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончалось 34 850 пациентов. Также за минувший день в стране был установлен рекорд по заболеванию коронавирусом - 23 610 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировали 2 015 608 случаев COVID-19. В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса 18 ноября администрация Нижнего Тагила разместила конкурс на госзакупках. Был объявлен тендер по поиску подрядчика для реконструкции набережной пруда в продолжение «Тагильской лагуны». Подать заявку можно до 10 декабря 2020 года, цена контракта начинается от 511,2 миллиона рублей. Уточняется, что новый объект планируется разместить к 300-летию Нижнего Тагила. Начало работ планируется в 2021 году. В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на второй этап реконструкции набережной пруда Из-за COVID-19 перестали быть востребованы корпоративные банкеты, традиционно устраиваемые компаниями на Новый год. Примерно на 70% снизилось количество заявок на организацию новогодних мероприятий. Как рассказал тагильский шоумен Андрей Вольф, падение спроса на корпоративы ощущают и ведущие мероприятий. По его словам, в этом году у него запланировано вдвое меньше праздников, чем в предыдущем. Заявки набираются с осторожностью, есть компании, которые из-за коронавируса полностью отказались от проведения торжества. Также замечен спад спроса на услуги фотографов. Как правило, в текущих условиях, клиенты не вносят предоплату, поскольку возможен срыв мероприятия. Новогодние банкеты в Нижнем Тагиле потеряли спрос из-за коронавируса

