Штормовое предупреждение и новогодние корпоративы. Итоги дня в Свердловской области

Из-за COVID-19 перестали быть востребованы корпоративные банкеты, традиционно устраиваемые компаниями на Новый год. Примерно на 70% снизилось количество заявок на организацию новогодних мероприятий. Как рассказал тагильский шоумен Андрей Вольф, падение спроса на корпоративы ощущают и ведущие мероприятий. По его словам, в этом году у него запланировано вдвое меньше праздников, чем в предыдущем. Заявки набираются с осторожностью, есть компании, которые из-за коронавируса полностью отказались от проведения торжества. Также замечен спад спроса на услуги фотографов. Как правило, в текущих условиях, клиенты не вносят предоплату, поскольку возможен срыв мероприятия.