СМИ: Министр свердловского правительства заболел коронавирусом

Коронавирус подтвердился у очередного министра свердловского правительства.

Об этом сообщили URA.RU два источника в правительстве. Издание не называет имя министра, чтобы не нарушать нормы действующего законодательства. В ведомстве не стали официально комментировать эту информацию. У министра коронавирус, находится на самоизоляции, говорит источник агентства. 17 ноября чиновник отсутствовал на заседании Законодательного собрания региона, а также пропустил заседание правительства 19 ноября. В департаменте информационной политики региона сообщили, что они не станут комментировать состояние здоровья членов правительства, так как чиновники имеют право на сохранение медицинской тайны. Напомним, коронавирусом заболели многие члены правительства, среди них был министр министр АПК региона Дмитрий Дегтярев, который летом скончался. В середине ноября в его честь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил ежегодную премию в сфере агропромышленного комплекса. Лауреаты премии будут получать по 100 тысяч рублей. Евгений Куйвашев учредил ежегодную премию в сфере агропромышленного комплекса

