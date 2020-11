СМИ стали известны подробности о новом главе Белгородской области Гладкове

Российский лидер Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова — в прошлом главу аппарата и зампреда правительства Ставрополья.

Издание bel.ru пишет, на протяжении своей карьеры политика Гладков два года проработал замгубернатора и правительственным руководителем Севастополя. Помимо того, в течение семи лет он руководил закрытым городом Заречным в Пензенской области. В Ставропольском крае Вячеслав Гладков запомнился усовершенствованием инфоинфраструктуры региона. Все СМИ занимались созданием работоспособного взаимодействия краевого руководителя, правительства отечественного субъекта и населения. Коммуникация основывается на личном общении, в том числе и через социальные сети, с отдельными активистами, а также рядом общественных организаций. Согласно имеющейся информации, Гладков успешно решает сложного плана политзадачи за счет тихих переговоров. Нового главу Белгородской области называют человеком, который предпочитает задействовать на длительную перспективу стратегии с мобильными инструментами по их реализации. Помимо того, он имеет привычку самостоятельно анализировать любого плана проблему. Вероятно, в лице Вячеслава Гладкова регион получает «технократа и аналитика», весьма жесткого и энергичного главу, который делает акцент прежде всего на взаимодействии власти и граждан.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter