СМИ стали известны подробности о новом главе Белгородской области Гладкове

В Ставропольском крае Вячеслав Гладков запомнился усовершенствованием инфоинфраструктуры региона. Все СМИ занимались созданием работоспособного взаимодействия краевого руководителя, правительства отечественного субъекта и населения. Коммуникация основывается на личном общении, в том числе и через социальные сети, с отдельными активистами, а также рядом общественных организаций.