Свердловские «коронавирусные» больницы проверят медики и чиновники из Москвы

Свердловские «коронавирусные» больницы проверят медики и чиновники из Москвы

Сегодня, 15:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловскую область с проверками приехали две комиссии. Среди прочего, они будут проверять, законно ли пациенты с коронавирусом занимают инфекционные койки.

В первую комиссию входят врачи из разных регионов России, в том числе и из Москвы. Как сообщил E1.RU источник в сфере здравоохранения, они посетят «красные» зоны всех больницах Свердловской области, где лежат пациенты с коронавирусом. Кроме того, они проверят необходимость нахождения больных в стационарах.

Вторая комиссия плановая, она приедет из федерального Министерства здравоохранения. Она работает во всех регионах России, а сейчас дошла очередь до Свердловской области.

Одно из направлений проверки такое же — установить, не избыточен ли ковидный коечный фонд, учитывая, что сейчас он выше, чем летом,рассказал источник.

Напомним, сегодня в России и Свердловской области были установлены новый рекорды по заболеваемости коронавирусом за сутки за все время пандемии. В регионе выявили 369 случаев заражения, в стране — 23 610.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областькомиссиякоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы