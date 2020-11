Свердловские «коронавирусные» больницы проверят медики и чиновники из Москвы

В Свердловскую область с проверками приехали две комиссии. Среди прочего, они будут проверять, законно ли пациенты с коронавирусом занимают инфекционные койки.

В первую комиссию входят врачи из разных регионов России, в том числе и из Москвы. Как сообщил E1.RU источник в сфере здравоохранения, они посетят «красные» зоны всех больницах Свердловской области, где лежат пациенты с коронавирусом. Кроме того, они проверят необходимость нахождения больных в стационарах. Вторая комиссия плановая, она приедет из федерального Министерства здравоохранения. Она работает во всех регионах России, а сейчас дошла очередь до Свердловской области. Одно из направлений проверки такое же — установить, не избыточен ли ковидный коечный фонд, учитывая, что сейчас он выше, чем летом,рассказал источник. Напомним, сегодня в России и Свердловской области были установлены новый рекорды по заболеваемости коронавирусом за сутки за все время пандемии. В регионе выявили 369 случаев заражения, в стране — 23 610. В Свердловской области снова поставлен рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

