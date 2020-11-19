Свердловские «коронавирусные» больницы проверят медики и чиновники из Москвы

В первую комиссию входят врачи из разных регионов России, в том числе и из Москвы. Как сообщил E1.RU источник в сфере здравоохранения, они посетят «красные» зоны всех больницах Свердловской области, где лежат пациенты с коронавирусом. Кроме того, они проверят необходимость нахождения больных в стационарах.