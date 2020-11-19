Свердловский министр ответит на вопросы об аутсорсинге «скорой» Нижнего Тагила

В соцсетях тагильчане всё чаще задают вопросы по передаче предоставления и обслуживания автомобилей Скорой медицинской помощи в частные руки. Я отобрал самые частые и передал их в обращении к министру здравоохранения региона, пишет Балыбердин на своей странице во «Вконтакте».