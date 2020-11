Свердловский министр ответит на вопросы об аутсорсинге «скорой» Нижнего Тагила

Депутат госдумы Алексей Балыбердин написал обращение министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову с вопросами об аутсорсинге городской «скорой».

В соцсетях тагильчане всё чаще задают вопросы по передаче предоставления и обслуживания автомобилей Скорой медицинской помощи в частные руки. Я отобрал самые частые и передал их в обращении к министру здравоохранения региона, пишет Балыбердин на своей странице во «Вконтакте». К посту прикреплен сам документ, в котором депутат спрашивает Андрея Карлова готов ли Минздрав Свердловской области обеспечить материально, с учетом полагающихся надбавок и доплат, весь водительский персонал. Кроме того, народный избранник спрашивает о том, кто будет нести ответственность в случае перебоев работы службы. Photo: страница Алексея Балыбердина во «ВКонтакте» Напомним, в соцсетях выложили приказ об увольнении ряда сотрудников СМП в Нижнем Тагиле. Осенью стало известно о передаче скорой помощи Нижнего Тагила в частные руки. Водители и медики выступили против данной инициативы. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что такая «схема выгодна только предпринимателям, приближенным к чиновникам Минздрава». В сети появился приказ об увольнении работников скорой помощи в Нижнем Тагиле

