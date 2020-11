«Трогать разрешается»: в тагильском музее пройдет необычная выставка

Сегодня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств открывается вторая выставка под названием «Трогать разрешается» в рамках проекта «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

Этот проект подразумевает под собой серию выставок скульптур и предметов декоративно-прикладного искусства. На него было выделено полмиллиона рублей. На выставке посетители смогут потрогать варианты скульптур «Возвращение блудного сына», «Девушка в пышном платье», а также другие работы из коллекции музея. С августа по октябрь в рамках проекта провели несколько мастер-классов, которые были посвящены искусству скульптуры. Сейчас планируют мастер-класс по «ассоциативной скульптуре». Затем участники под руководством мастера создадут свои произведения, которые выставят на заключительном этапе. Напомним, в начале ноября во «ВКонтакте» прошла Ночь искусств. Посетители смогли посетить виртуальные выставки и лекции, посмотреть фильмов об искусстве и концерт музыки из старых видеоигр. ВКонтакте пройдёт Ночь искусств: зрителей ждут эксклюзивные трансляции

