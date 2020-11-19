«Трогать разрешается»: в тагильском музее пройдет необычная выставка

С августа по октябрь в рамках проекта провели несколько мастер-классов, которые были посвящены искусству скульптуры. Сейчас планируют мастер-класс по «ассоциативной скульптуре». Затем участники под руководством мастера создадут свои произведения, которые выставят на заключительном этапе.