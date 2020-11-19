В Екатеринбурге местные жители жалуются на продажу им смертельно больных котят

Малыша принесла девочка, но она не выходила из того подъезда, к которому мы приехали. В темноте не рассмотрел, забрал. Она лишь сказала, что надо прививки поставить и взяла одну тысячу рублей. Отвез к ветеринару, тот сказал, что животное не здорово, возможно из-за холода. А через два дня питомцу стало хуже и я вновь отвез его к врачу. Потратил на лечение около 20 тысяч, но спасти котенка не удалось, Оказалось у бедняги была чумка.рассказал житель Екатеринбурга.