В Екатеринбурге местные жители жалуются на продажу им смертельно больных котят

Жители Екатеринбурга пожаловались, что им под видом породистых продают котят, которые в последствии умирают.

Как рассказал E1 один из местных, объявление о продаже животного он увидел на Авито. Указывалось, что продается представитель породы сибирская кошка. Мужчина договорился о встрече, но в назначенное время котенка ему принесли не из дома, к которому он подъехал. Малыша принесла девочка, но она не выходила из того подъезда, к которому мы приехали. В темноте не рассмотрел, забрал. Она лишь сказала, что надо прививки поставить и взяла одну тысячу рублей. Отвез к ветеринару, тот сказал, что животное не здорово, возможно из-за холода. А через два дня питомцу стало хуже и я вновь отвез его к врачу. Потратил на лечение около 20 тысяч, но спасти котенка не удалось, Оказалось у бедняги была чумка.рассказал житель Екатеринбурга. Историю он описал в местных социальных сетях. В результате к нему начали обращаться и другие пострадавшие от действий женщины, разместившей объявление. Купили котенка по объявлению в интернете. Нам назвали адрес без квартиры и подъезда, где к нам подошла девочка. Из дома она точно не выходила, появилась словно из неоткуда и взяла с нас 1,5 тысячи рублей за «сибирскую кошку». Ветеринар сказал надо вывести блох и глистов. Затем питомца опять отвезли к ветеринару, которым отметил падение температуры тела и перенаправил в другою ветклинику. Там котенка пробовали вылечить. Отдали около 10 тысяч рублей, но в итоге он умер,рассказала еще одна покупательница «породистых» животных. Как рассказали в фонде помощи бездомным животных, жертв объявления женщины обращается много. В одном из случаев, через пару дней после покупки от чумки умер щенок. По словам представителя фонда, продавец специально подсылает для продажи несовершеннолетнюю, чтобы избежать ответственности. Редакции удалось связаться с женщиной, продавшей больных животных. Она отметила, что о здоровье котят ничего не знала, а взяла их у бабушки. Деньги от сделки она передала ей. Соседи продавщица «элитных» животных говорят, что она часто подбирает их на улице и продает. Напомним, в начале ноября сообщалось, что зоозащитники нашли в одном из приютов Екатеринбурга недокормленных животных. По сообщениям активистов, собак и кошек содержат в ужасных условиях. У них гниют швы после операции по стерилизации, им не дают воду, кормят солеными свиными шкурами. По факту ненадлежащего содержания животных было написано заявление в полицию. В уральском приюте зоозащитники обнаружили больных и недокормленных собак и кошек

Related news: В уральском приюте зоозащитники обнаружили больных и недокормленных собак и кошек

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter