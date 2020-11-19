В Екатеринбурге заработал четвертый центр для детей с коронавирусом

В Екатеринбурге заработал четвертый центр для детей с коронавирусом

Сегодня, 10:00ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге на базе Детской городской поликлиники № 13 открылся амбулаторный центр для детей из Октябрьского и Кировского районов с COVID-19.

При получении положительных тестов на коронавирус, детей будут доставлять туда на спецтранспорте. Медики осмотрят пациентов, возьмут анализы крови, по показаниям сделают рентген, УЗИ и ЭКГ. При необходимости, ребенок будет госпитализирован.

По словам начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Дениса Демидова, открытие центра поможет решить проблему очередей и разгрузить детские поликлиники.

В пресс-службе горздрава «Областной газете» сообщили, что этот амбулаторный центр для детей стал четвёртым по счёту в Екатеринбурге.

Напомним, за прошедшую неделю в Свердловской области вырос процент заболеваемости COVID-19 среди детей c 8,1% до 11,8%.

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