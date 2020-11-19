В Екатеринбурге заработал четвертый центр для детей с коронавирусом

При получении положительных тестов на коронавирус, детей будут доставлять туда на спецтранспорте. Медики осмотрят пациентов, возьмут анализы крови, по показаниям сделают рентген, УЗИ и ЭКГ. При необходимости, ребенок будет госпитализирован.