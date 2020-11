В Екатеринбурге заработал четвертый центр для детей с коронавирусом

В Екатеринбурге на базе Детской городской поликлиники № 13 открылся амбулаторный центр для детей из Октябрьского и Кировского районов с COVID-19.

При получении положительных тестов на коронавирус, детей будут доставлять туда на спецтранспорте. Медики осмотрят пациентов, возьмут анализы крови, по показаниям сделают рентген, УЗИ и ЭКГ. При необходимости, ребенок будет госпитализирован. По словам начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Дениса Демидова, открытие центра поможет решить проблему очередей и разгрузить детские поликлиники. В пресс-службе горздрава «Областной газете» сообщили, что этот амбулаторный центр для детей стал четвёртым по счёту в Екатеринбурге. Напомним, за прошедшую неделю в Свердловской области вырос процент заболеваемости COVID-19 среди детей c 8,1% до 11,8%. В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди детей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter