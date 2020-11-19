В Екатеринбурге завершено расследование дела об ограблении банка с убийством

Материалы дела направлены для рассмотрения в Свердловский областной суд. Будет рассматриваться возможность применения мер по принудительному лечению. Обвинения предъявлены по статьям 105 УК РФ (Убийство, сопряжённое с разбоем), 162 УК РФ (Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия).