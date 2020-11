В Екатеринбурге завершено расследование дела об ограблении банка с убийством

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Краснодарского края, которго обвиняют в убийстве и разбойном нападении на банк. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Следствием установлено, что с осени 2018 года гражданин, проживавший на тот момент со своей супругой и ребенком в Краснодарском крае, начал высказывать намерения ограбить банк. Так как ранее мужчина не имел проблем с законом, окружающие не придали значение его словам. Спустя некоторое время глава семейства начал злоупотреблять спиртными напитками и покинул родных, сказав чтобы на него более не рассчитывали. За несколько дней до преступления он перестал выходить на связь. Во время отсутствия дома, мужчина проживал в Тюмени, а затем приехал в Екатеринбург, уже имея при себе ранее незаконно приобретённый обрез ружья, изготовленный самодельным способом из охотничьего ружья модели «ТОЗ-63» 16-го калибра, а также боеприпасы к нему, сообщает пресс-служба СК. Затем подозреваемый поселился в гостинице и за несколько дней определил отделение банка, на которое в дальнейшем совершит нападение. После чего он зарядил обрез двумя патронами, надел маску и направился в финансовое учреждение на улице Малышева. Войдя в помещение он потребовал находившихся там посетителей лечь на пол. Сотрудникам банка он приказал открыть кассу, а для демонстрации серьезности своих намерений выстрелил в потолок. Подобрав момент, когда грабитель отвернется, один из посетителей попытался его обезвредить, напав сзади. В результате потасовки подозреваемый выстрелил в него из ружья. От полученных травм клиент банка скончался на месте. У погибшего остались жена и маленькая дочь. Оставшись без патронов, разбойник уже не смог оказать сопротивление оставшимся мужчинам-посетителям и был ими задержан. В отношении гражданина, которому инкриминируются данные общественно-опасные деяния, проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно заключению которой гражданин страдал в момент совершения данных деяний и страдает в настоящее время тяжёлым хроническим психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, сообщает представитель пресс-службы Следственного комитета. Материалы дела направлены для рассмотрения в Свердловский областной суд. Будет рассматриваться возможность применения мер по принудительному лечению. Обвинения предъявлены по статьям 105 УК РФ (Убийство, сопряжённое с разбоем), 162 УК РФ (Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия). Напомним, в конце августа в Екатеринбурге мужчина с предметом, похожим на обрез, попытался забрать сумки у инкассаторов «Сбербанка». В МВД не стали комментировать данный инцидент. В Свердловской области мужчина с обрезом попытался ограбить инкассаторов

