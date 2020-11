В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на второй этап реконструкции набережной пруда

В Нижнем Тагиле объявлен тендер по поиску подрядчика для реконструкции набережнуй пруда в продолжение «Тагильской лагуны», сообщает пресс-служба мэрии.

18 ноября администрацией города был размещен конкурс на госзакупках. Заявки будут приниматься до 10 декабря 2020 года. Цена контракта начинается от почти 511,2 миллионов рублей. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев уточнил, что в рамках финансирования по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» и благодаря поддержке областного правительства, новый объект появится к 300-летию города. Отмечается, что 373 миллиона выделится из федеральной казны, а остальные средства будут предоставлены из местного бюджета. Проект разработан специалистами МБУ «Тагилгражданпроект». Предусмотренная площадь благоустройства составляет 772 квадратных метра, на которой разместят пять зон, среди которых будут места для прогулок и занятий с детьми, а также для спортсменов (для игры в минифутбол, волейбол и баскетбол). Предполагается и площадка для творчества, моделирования и экстрима (бетонный скейт-парк и картодром), сказано в сообщении пресс-службы. Для детей дошкольного возраста разместят «Автогородок», где малышей будут обучать ПДД. Будет построен комплекс «Морские приключения», в центре которого будет стоят маяк, поднявшись на который можно будет осмотреть местность, а затем скатиться на горке. Зона «Юный техник» позволит собрать единомышленников по запуску управляемых ракет и самолетов. В глубине территории разместят четыре смотровые площадки, с которых можно полюбоваться живописным видом на Тагильский пруд. Работы по реконструкции начнутся в 2021 году. Напомним, о проекте сообщалось 15 октября. Глава города Владислав Пинаев рассказал редакции TagilCity.ru о том, что ожидает тагильчан после реализации проекта. Картинг и бассейн для судомоделирования. Какой будет вторая очередь Тагильской лагуны

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter