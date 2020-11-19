В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на второй этап реконструкции набережной пруда

Проект разработан специалистами МБУ «Тагилгражданпроект». Предусмотренная площадь благоустройства составляет 772 квадратных метра, на которой разместят пять зон, среди которых будут места для прогулок и занятий с детьми, а также для спортсменов (для игры в минифутбол, волейбол и баскетбол). Предполагается и площадка для творчества, моделирования и экстрима (бетонный скейт-парк и картодром), сказано в сообщении пресс-службы.