В Демидовской городской больнице Нижнего Тагила будут проводить тестирование на коронавирус, соответствующий приказ подписали в Минздраве Свердловской области.

При этом лабораторные исследования проб будут проводить в Екатеринбурге в ОКБ № 1, а также двух горбольницах города. Кроме того, к проведению тестов на COVID-19 в Екатеринбурге будет подключен Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Напомним, с 17 ноября в Свердловской области ввели штрафы для лабораторий, которые не предоставляют в течение двух дней результаты теста на коронавирус. На Урале будут штрафовать лаборатории за задержку результатов тестов на коронавирус

