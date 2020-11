В память о создателе центра гемодиализа в Нижнем Тагиле установят мемориальную доску

В память о нефрологе Игоре Махове, который создал в Нижнем Тагиле центр гемодиализа, установят мемориальную доску.

Как сообщает ИА «Все новости», в администрацию города обратились представители Демидовской больницы с просьбой о размещении памятного символа. Доску установят на здании диализного центра на улице Фрунзе, 27а. Планируется, что на табличке будет следующий текст: «Организатору и бессменному руководителю первого в России Центра Гемодиализа, талантливому врачу и уникальному человеку, с бесконечной признательностью и огромной благодарностью Игорю Борисовичу Махову. „Пациентам и сотрудникам должно быть хорошо“ — И. Б. Махов». Напомним, Игорь Махов скончался летом 2020 года после продолжительной болезни. Коллеги отзываются о нем как об организаторе диализной службы во всей Свердловской области. Он посвятил данному направлению более 30 лет. В 1992 году он организовал и стал главой Центра экстракорпоральных методов детоксикации, который в 2011 году был присоединен к Демидовской городской больнице. А уже с 2012 года там появился амбулаторно-консультативный прием врачей-нефрологов. В Нижнем Тагиле скончался создавший в городе отделение гемодиализа врач Игорь Махов

