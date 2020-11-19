В память о создателе центра гемодиализа в Нижнем Тагиле установят мемориальную доску

Напомним, Игорь Махов скончался летом 2020 года после продолжительной болезни. Коллеги отзываются о нем как об организаторе диализной службы во всей Свердловской области. Он посвятил данному направлению более 30 лет. В 1992 году он организовал и стал главой Центра экстракорпоральных методов детоксикации, который в 2011 году был присоединен к Демидовской городской больнице. А уже с 2012 года там появился амбулаторно-консультативный прием врачей-нефрологов.